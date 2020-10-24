Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki bir dizi stratejik tepede kontrolü ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da dün ve bu gece süren çatışmalarda Azeri ordusunun bölgedeki bir dizi stratejik tepede kontrolü sağladığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Ekim gündüz ve 24 Ekim gece saaatlerinde askeri faaliyetler Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta yürütüldü. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zayiat verdirildi" dendi.

Azeri birliklerin askeri faaliyetlerine belirlenen bölgelerde harekat planına uygun olarak devam ettiğini belirten bakanlık, "Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depoları imha edildi. Ermeni güçlerinin birkaç destek noktası yok edildi, önemli iletişim hatları ele geçirildi ve önemli tepeler işgalden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. İki ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.