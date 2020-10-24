Ermenistan'ın Gence saldırısında yaralanan 13 yaşındaki Rusya vatandaşı hayatını kaybetti

Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan'ın Gence kentine 16-17 Ekim'de düzenlenen ve sivillerin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıda hayatını kaybedenlere bir kişi daha eklendi.

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "17 Ekim'de Gence'ye düzenlenen roket saldırısı sonucu yaralanan 2007 doğumlu Rusya vatandaşı Artur Markov, sağlanan tıbbi desteğe rağmen bugün hastanede hayatını kaybetti" dendi.

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Azerbaycan Büyükelçiliği Sözcüsü Alina Zolotoreva, başsavcılığın açıklamasını doğruladıklarını ifade etti.

Ermenistan'ın Gence'ye yönelik saldırısı sonucunda 2'si çocuk 13 kişi ölmüş, 53 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.