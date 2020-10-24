Kırgızistan Rus üssünü genişletmeyi konuşmaya hazır, devlet başkanlığı seçimleri 10 Ocak'ta

Sputnik'e demeç veren Kazakbayev, Bişkek'in ülkedeki Rus üssünün varlığını sürdürmesinden yana olduğunu söyleyerek Rusya'yla yapılan üs anlaşmasının gözden geçirilmeyeceğinin altını çizdi.

Kazakbayev, üssün genişletilmesi konusunu ele almaya ise hazır olduklarını ifade etti.

Bu arada Kazakbayev, Rusya'nın 4 Ekim'de parlamento seçimlerinden sonra başlayan protestoların bastırılmasında önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Protestoların başlamasında hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki provokatif güçlerin etkili olduğuna dikkat çeken Kırgız bakan, "Protestolar kitlesel kargaşaya dönüşebilir ve kan akabilirdi. Başta Rusya olmak üzere partnerlerimiz açıklamalar yaptığı ve bize destek verdi. Ülke adı vermek istemiyorum ancak yurtdışındaki güçlerin müdahalesini Moskova'da konuştum" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra başlayan protestoların ardından Merkez Seçim Komisyonu 6 Ekim’de seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Parlamento seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Devlet Başkanı Ceenbekov 15 Ekim'de görevinden istifa etmişti.

5-6 Ekim'de yaşanan protesto olayları sırasında cezaevinden çıkarılan Milliyetçi Ata Yurt Partisi eski milletvekili Caparov, başbakan ve Ceenbekov'un istifa etmesinin ardından bu görevleri üstlenmişti.