'El Kaide’nin 2. komutanı' el-Masri, Afganistan’da öldürüldü

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Federal Soruşturma Bürosu'nun “En Çok Aranan Teröristler” listesinde yer alan El Kaide’nin üst düzey liderlerinden olan Abu Muhsin el-Masri'yi öldürdüğü duyuruldu.
NDS, El Kaide'nin 2. komutanı olduğuna inanılan el-Masri'nin Gazni vilayetinde yapılan özel bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.
El-Masri, ABD’de El Kaide'ye maddi destek ve kaynak sağlamak ile ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor.
'El Kaide’nin 2. komutanı' el-Masri, Afganistan’da öldürüldühttps://t.co/O2MnJNzR6H pic.twitter.com/fHFFW4KMft— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 24, 2020
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