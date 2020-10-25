Afganistan'da IŞİD, eğitim merkezine intihar saldırısı düzenledi: Çoğu öğrenci 18 kişi öldü, 57 yaralı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim Merkezine intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Aryen, saldırıda çoğu öğrenci 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Öte yandan daha önce eylemin bombalı saldırı olduğu açıklanmıştı.
Taliban saldırının kendileri tarafından yapılmadığını açıkladı.
Reuters, saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.
Afganistan'da IŞİD, eğitim merkezine intihar saldırısı düzenledi: Çoğu öğrenci 18 kişi öldü, 57 yaralıhttps://t.co/JLdros6qFE pic.twitter.com/6ENRxbw1Xu— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 25, 2020
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