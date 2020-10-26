Katar'da kadın yolculara zorla jinekolojik muayeneye Avustralya'dan tepki: Görülmemiş şey, fena halde rahatsız edici

Avustralya'nın Sidney kentine giden Katar Havayollarına ait bir uçağının kadın yolcularının, Doha havalimanının tuvaletinde yeni doğmuş bir bebeğin bulunması üzerine, aktarma yapan uçaktan indirilip zorla soyularak jinekolojik muayeneden geçirilmesine, Avustralya hükümeti sert tepki gösterdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Sidney'e giden ve 13'ü Avustralyalı olan kadın yolcuların rızaları alınmadan ve nedeni açıklanmadan zorla jinekolojik muayeneden geçirilmesini 'fena halde rahatsız edici' diye niteledi.

Olayı hem Doha hem de Avustralya'daki Katarlı yetkililerle görüştüklerini ve endişelerini ilettiklerini belirten Dışişleri Bakanı Payne, karşı tarafın raporunu beklediklerini söylerken "Konuyla ilgili görüşlerimizin son derece farkında olduklarından emin olmak istiyorum" dedi.

Foreign Minister Marise Payne has slammed 'grossly, grossly disturbing, offensive, concerning' invasive searches of women at Doha airport. pic.twitter.com/FX8I09sgjk — SBS News (@SBSNews) October 26, 2020

Avustralya Federal Polisi'ne ihbarda bulunduklarını ve olaydan etkilenenlerden bilgi alma sürecinin devam ettiğini aktaran Payne, Avustralya'nın olayı ciddiye aldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu fena halde, fena halde rahatsız edici, saldırgan, endişe verici bir olaylar dizisi. Hayatımda daha önce hiç duymadığım bir şey."

"Havaalanında olan bitenlerle ilgili raporu görmek istiyorum. Katarlı yetkililerin rapor göndermek niyetinde olduğu kanaatindeyim, raporu görmemizin ardından sonraki adımları belirleyeceğiz."

Almanya'dan Avustralya'ya dönmek için 42 kişilik uçuşta bulunan avukat Wolfgang Babeck, yolcuların çoğunun Avrupa'dan olduğunu, zorla uçaktan indirilen kadınların geri döndüklerinde sinirli ve kızgın olduklarını, içlerinden birinin ağladığını anlattı.

Foreign Minister Marise Payne has described as “grossly disturbing” an incident at Doha airport where 13 Australian women were invasively searched without consent | @marywardy @Gallo_Ways https://t.co/aMdQYyUze8 — The Sydney Morning Herald (@smh) October 26, 2020

Babeck, zorla muayene edilen kadınlardan biri iki çocuğuyla seyahat eden bir anne olduğunu, diğerlerinin bazısının yanında partnerlerinin olduğunu, bazısının da yalnız seyahat ettiğini aktardı. Uçaktaki mürettebatın ise neler olup bittiğinden habersiz olduğunu kaydetti.

EXCLUSIVE: An international investigation has been launched into a disturbing incident at Doha Airport which resulted in female Australian passengers being humiliated and searched invasively. https://t.co/TWh1KQycs4 @jenbechwati #auspol #7NEWS pic.twitter.com/PyC36HLzVr — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) October 25, 2020

Bebeğin sağlıklı ve güvende olduğunu ama kime ait olduğunun belirlenemediğini duyuran Doha'daki Hamad Uluslararası Havaalanı, kadınlara yaptıkları muameleyi, tıp ekibinin annenin sağlığıyla ilgili endişe bildirmesi ve havaalanından çıkmadan bulunması gerektiğini söylemesiyle gerekçelendirdi.