Çeçenistan Müftüsü, Macron’un karikatürlerle ilgili tutumunu ‘İslam’a saldırı’ olarak niteledi

Çeçenistan Müftüsü Salah Hacı Mejiyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hz. Muhammed karikatürleri ile ilgili tutumuyla yeni insan kayıplarına yol açma riski barındıran, ‘İslam'a karşı kaybetmeye mahkum bir yürüyüş’ başlattığını belirtti.

Mejiyev’in Çeçenistan Müslümanları Ruhani Liderliği Instagram hesabında yayınlanan açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hz. Muhammed karikatürleri ile ilgili tutumuyla yeni insan kayıplarına yol açma riski barındıran, ‘İslam'a karşı kaybetmeye mahkum bir yürüyüş’ başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, insanların en büyüğü olan Hz. Muhammed'in karikatürlerini devlet binalarına yansıtma talimatını verdi. Bu sadece tüm ahlaki ve etik sınırların ötesine geçen sorumsuz bir eylem değil, aynı zamanda yeni insan kayıplarına yol açabilecek İslam'a ve tüm Müslüman topluluğuna iyi planlanmış bir saldırıdır” ifadelerine yer verildi.

Macron’un Hz. Muhammed’e ve ‘tüm dinlere’ hakaret ederek ‘dünyanın bir numaralı teröristi’ olduğunu belirten Mejiyev, “(Emmanuel Macron) siz hiçbir ahlaki ilkeleri ve değerleri olmayan insanlığın ve tüm Müslümanların düşmanısınız. etnik gruplar ve dinler arasındaki çekişmeyi kendi ellerinizle kışkırtıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Mejiyev, Fransız liderin ‘ne yaptığını çok iyi anlayan merhum profesörün kışkırtıcı eylemlerini’ kınamadığını, fakat ‘aklını kaçırmış olan bu kişiyi’ ulusal kahraman yaptığını vurguladı.

"Ölümler size az mı geldi? Düşüncesizce eylemlerinizle bu üzücü deneyime tekrar ve tekrar dönüyorsunuz” diyen Mejiyev, Macron’un başlattığı bu rotanın ‘Kötülük imparatorluğunun sonunun başlangıcı’ olduğunu sözlerine ekledi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine, Macron büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanlar'ı hedef alan açıklamaları ile Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılaşmıştı.