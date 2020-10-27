Paşinyan’ın eşi: Vatanı korumak için Dağlık Karabağ’a savaşmaya gideceğim

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakopyan, Dağlık Karabağ’ı savunmak için askeri eğitim alıp birkaç gün sonra cepheye gideceğini açıkladı.

Facebook’tan açıklama yapan Hakopyan, “Yarından itibaren, aralarında şahsımın da bulunduğu 13 kadın, askeri eğitimlere başlıyor. Birkaç gün sonra vatan sınırlarımızı korumaya gideceğiz. Vatanımızı ve haysiyetimizi düşmana teslim etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Paşinyan’ın 2000 doğumlu oğlu Aşot’un da bu ay başında Dağlık Karabağ’daki temas hattına gitmek için gönüllü olduğu belirtilmişti.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08.00’de yürürlüğe girmişti.