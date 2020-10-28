Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi: Çatışmalardaki asker kaybımız 1068’e yükseldi

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada temas hattındaki çatışmaların başlamasından bu yana 1068 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi, temas hattında 27 Eylül’de alevlenen ve şimdiye kadar üzerinde anlaşılan 3 ateşkese rağmen sona ermeyen çatışmalarda verdiği asker kayıpları hakkında açıklamada bulundu.

Bugün yapılan açıklamaya göre, 59 asker daha hayatını kaybetti.

Çatışmaların başlamasından bu yana hayatını kaybeden asker sayısı ise 1068’e yükseldi.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.