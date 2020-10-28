Aliyev açıkladı: Fuzuli, Zengilan, Cebrail ve Kubatlı’da birçok köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında Fuzuli, Zengilan, Cebrail ve Kubatlı bölgelerinde bir dizi yerleşim biriminin kontrol altına alındığını ifade etti.

Twitter’dan açıklama yapan Aliyev, “Azerbaycan ordusu Zengilan’daki Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zerneli; Fuzuli’deki Mandılı; Cebrail’deki Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular, Karaağaç; Kubatlı’daki Kıyaslı, Edilce, Kılıcan köylerini işgalden kurtarmıştır” ifadelerini kullandı.

Aliyev, açıklamasını “Yaşasın Azerbaycan! Karabağ Azerbaycan’ındır” sözleriyle sonlandırdı.

Qubadlının Qiyaslı, Ədilcə, Qılıcan kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 28, 2020

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.