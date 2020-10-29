Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Türkiye’nin Karabağ tutumu uluslararası hukuka uygun

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Türkiye’nin bu çatışmanın çözümüyle ilgili tutumu, Helsinki Nihai Senedi de dahil uluslararası hukuk normları ve ilkelerine dayanıyor. Türkiye, bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrar için kilit bir faktör olarak Azerbaycan’ın uluslararası kabul görmüş sınırları içerisindeki toprak bütünlüğünü destekliyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Güney Kafkasya’nın üç ülkesiyle ortak sınıra sahip ve AGİT Minsk Grubu üyesi olarak bu bölgedeki süreçlerin içinde olduğunu vurgulayan Bayramov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Azerbaycan uzun yıllardır çözüm görüşmelerinin içinde yer alıyor. Bu görüşmeler, Ermenistan’ın bu çatışmaya çözüm bulunmasına ilgi duymadığını ve nihai amaçlarının Azerbaycan topraklarını ilhak etmek olduğunu net bir şekilde gösterdi. Eğer AGİT Minsk Grubu ülkeleri dahil uluslararası toplum, Türkiye’nin yıllardır yaptığı gibi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik işgale son vermesini ve sonuca odaklı görüşmelere başlamasını talep etseydi elbette görüşmeler somut sonuç verirdi. Yani çatışmanın çözümü için ülkelerin sıkı duruş sergilemesine ve Ermenistan’dan BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamasını ve Azerbaycan’ın uluslararası tanınan sınırlara saygı duymasını talep etmesine ihtiyaç var”

Bayramov ayrıca Azerbaycan ordusu saflarında Suriyeli militanların veya paralı askerlerin savaştığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

"Yabancı paralı asker veya Suriyeli militanlara ilişkin hikayeler, bazı ülkelerin yaydığı dezenformasyonun bir örneği” diyen Bayramov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yalan haberleri yayanlar şu ana kadar tek bir delil sunmadı. Yıllardır demografik kriz yaşayan ve ordusuna asker bulamayan Ermenistan’dan farklı olarak Azerbaycan tam kapasiteli, profesyonel ve güçlü bir orduya sahip. Ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak için bizim yasa dışı oluşumlar dahil hiçbir dış güce ihtiyacımız yok."

Bununla birlikte, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeleri işgali sırasında aktif olarak terörist gruplar ve paralı askerlerden yararlandığına dair çok sayıda delilin olduğunu vurgulayan Bayramov, “PKK’lı teröristler ve Avrupa ile Ortadoğu ülkelerde yaşayan Ermenilerin, Ermenistan tarafında savaştığına dair birkaç kaynağa dayanan güvenilir istihbarat verilerimiz var” ifadesini kullandı.