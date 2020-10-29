Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın lideri: Azerbaycan ordusu Şuşa'ya 5 kilometre uzaklıkta

Karabağ'ın resmi olarak tanınmayan Ermeni yönetiminin başındaki Araik Arutyunyan, Azerbaycan ordusunun Karabağ’ın ikinci büyük kenti Şuşa'ya en fazla 5 kilometrelik mesafede olduğunu ve şehri ele geçirmek istediğini söyledi.

Facebook hesabından bir video mesaj yayınlayan Araik Arutyunyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Karabağ’ın ikinci büyük kenti Şuşa'ya en fazla 5 kilometrelik mesafede olduklarını ve şehri ele geçirmek istediklerini savundu.

Arutyunyan, “Sevgili yurttaşlarım, 1992'de muzaffer yürüyüşümüz Şuşi'nin kurtarılması ile başladı, şimdi ise onun koruması şartına bağlı. Düşman Şuşi’ye birkaç kilometre, en fazla 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Düşmanın nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Tabiri caizse, Şuşa'ya sahip olan Artsah'ın (Karabağ’ın) da sahibidir” diye konuştu.

Bugün ‘sadece sözlerle değil, Şuşa'nın savunmasına doğrudan katılımla’ da bu anın kavranması gerektiğini vurgulayan Arutyunyan, “Ben zafere inanıyorum, bu günlerin dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele etmeniz, düşmanı cezalandırmanız, bir an önce Artsah'a gelmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde cephede bir kırılma noktası oluşturmalı ve düşmanı Şuşa'nın kapılarında cezalandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.