Dağlık Karabağ’da taraflar karşılıklı suçlamalara devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Dağlık Karabağ sınırındaki Goranboy, Terter, Ağcabedi bölgelerine ateş açtığı açıklaması yaptı. Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi de Azerbaycan’ın Stepanakert, Şuşa, Askeran, Martakert ve Martuni’ye saldırdığını ileri sürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “30 Ekim’de saat 07:35’te (TSİ 6:35) Azerbaycan’ın Goranboy, Terter, Ağcabedi bölgelerine topçu ateşiyle saldırı gerçekleştirildi. Ordu, gerekli tedbirleri almıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, çatışmalar cephe hattında özellikle Ağdere, Hocavend, Kubatlı yönlerinde gerçekleşti. Azerbaycan ordusu tüm saldırıları püskürttü ve düşman güçleri arasından çok sayıda asker ve teçhizat etkisiz hale getirildi. 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 10 farklı top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edilenler arasında.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi: Çok sayıda asker ve teçhizat etkisiz hale getirildi

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi ise Azerbaycan’ın dün Stepanakert, Şuşa, Askeran, Martakert ve Martuni’ye saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Siviller arasından yaralıların ve ciddi maddi hasarın olduğu bildirildi.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetiminin bir diğer açıklamasında ise gece saatlerinde düşman güçleri arasından çok sayıda teçhizat ve askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Facebook’ta yer alan açıklamaya göre, gece yarısından sonra Azerbaycan güçleri güneydoğu yönünden yeni bir saldırı girişiminde bulundu, ancak savunma ordusu tarafından bu girişimler püskürtüldü. Azerbaycan güçlerinin cephe hattının kuzeyinden saldırma girişimleri de engellendi.

“Düşman burada da büyük kayıplar verdi” iddiasında bulunulan açıklamada, Azerbaycan tarafının yerleşim birimlerine saldırmaya devam ettiği de ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca “Düşman güçlerinin tespit ve imhasına yönelik operasyonlar sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da Dağlık Karabağ savunma ordusunun cephenin güney yönündeki mevzilerini daha iyi hale getirdiği açıklaması yaptı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.