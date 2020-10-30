Hacıyev: Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, kentlerde sivillere yönelik saldırılarla ilgili Ermenistan yönetimine karşı tedbirler alınması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve başka uluslararası kuruluşlara başvuracaklarını söyledi.

Sputnik’e konuşan Hacıyev, Ermenistan tarafının tamamen sorumsuzca davrandığını ve Smerch, SCUD, Toçka-U füzelerini kullanarak savaş suçu işlediğini ifade etti.

Hacıyev, “Ermenistan bu füzeleri kullanırken doğrudan sivil halkı, Azerbaycan vatandaşlarını hedef alıyor. Bunu Gence’de, Mingeçevir’de, Berde’de gördünüz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın tüm bu hususları topladığını, başsavcılık tarafından da bu eylemlere yönelik cezai dava başlatıldığını belirten Hacıyev, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil olmak üzere, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde uygun adımlar atılacak. Ayrıca kendi raporlarını hazırlamaları ve bu raporların uluslararası topluma sunulması için İnsan Hakları İzleme Örgütü

(Human Rights Watch), Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) gibi sivil toplum kuruluşlarını ve başka ilgili kurumları davet ettik” dedi.

Gacıyev, Dağlık Karabağ yakınlarındaki Terter ve Berde kentlerini ziyaret eden yabancı diplomatlar için dün bir basın toplantısı düzenlemişti. Kentler, ziyaret sırasında Ermenistan ordusunun saldırısına uğradı, söz konusu bölgelerde iki günde 25’ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.