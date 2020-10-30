Ermenistan: Dağlık Karabağ’da savaşacak ilk kadın bölüğü hazırlıktan geçiyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne karşı yürütülen askeri eylemlerde yer almaları için ilk kadın bölüğünün hazırlıktan geçtiğini ifade etti.

Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda görev alacak ilk kadın bölüğünün hazırlıktan geçtiğini belirtti.

Hovhannisyan, bölüğün eğitimi sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.

Կանանց առաջին վաշտը անցնում է պատրաստություն Posted by Արծրուն Հովհաննիսյան on 2020 Cotmeh 30, În

Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Akopyan, eğitimin ardından Dağlık Karabağ’daki çatışmalara katılmayı planladığını açıklamıştı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.