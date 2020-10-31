Hindistan’dan başarılı hipersonik füze denemesi

Hindistan Hava Kuvvetleri’nin, Su-30 savaş uçağının donatıldığı BrahMos hipersonik seyir füzesini başarıyla test ettiği belirtildi.

India TV televizyonuna konuşan Hindistan Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, “Hint Hava Kuvvetleri’ne ait Su-30, Pencap’taki Halvara hava üssünden 9.00 sularında kalkarak havada yakıt ikmalinden sonra 13.30 sularında hedefini vurdu. Bu, füzenin ikinci başarılı denemesiydi” ifadesini kullandı.

Uçağın 4 bin kilometreden fazla mesafe kat ederek havada yakıt ihmalinden sonra Bengal Körfezi’nde yer alan hedef gemiyi yok ettiği kaydedildi.

Daha önce Hindistan Savunma Bakanlığı, BrahMos hipersonik seyir füzesinin yanı sıra, Shaurya kısa menzilli hipersonik taktik füze, SMART anti denizaltı füze, Rudram-1 anti radar füze ile Pritkhvi-2 balistik füzenin başarılı testlerini duyurmuştu.

1998’de kurulan Rusya-Hindistan ortak silah şirketi olan BrahMos Aerospace, BrahMos ismini taşıyan füzeler, fırlatma sistemleri ve roket kontrol sistemlerini üretiyor.