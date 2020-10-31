Paşinyan, Bakü'nün Karabağ ‘kurtarıldı’ açıklamalarını eleştirdi

Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ’ın ‘kurtarıldığına’ dair açıklamalarını eleştirerek, bunun Ermenilerden kurtulma arzusu anlamına geldiğini söyledi. Al Arabiya televizyonuna konuşan Paşinyan şu ifadeleri kullandı:

“Bu sözün (kurtuluş), bir ‘tercümeye’ ihtiyacı var. Karabağ'ın Ermenilerden kurtarılması anlamına geliyor ki bu da doğrudan bir soykırım tehdidi. Bu bir kez daha Azerbaycan'ın kontrolündeki Karabağ'ın Ermenisiz Karabağ anlamına geldiğini kanıtlıyor. Bu nedenle, Dağlık Karabağ bağlamında, özellikle de şimdi ‘Kurtuluş uğruna ayrılık’ formülünün uygulanması gerektiğine inanıyoruz.”

Paşinyan, Dağlık Karabağ’da her zaman nüfusun yüzde 80'inden fazlasını oluşturan Ermenilerin Azerbaycan çatısı altında varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunun herkes tarafından bilindiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dağlık Karabağ'a karşı teröristlerin kullanıldığı, terörist yöntemlerin kullanıldığı bu olaylar, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlık hakkı lehine başka bir argümandır.”