Azerbaycan, Stepanakert'e füze saldırısı iddialarını yalanladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının Stepanakert’e füze saldırısına ilişkin iddiasını yalanlayarak Erivan'ın bu tür mesajlarla durumu daha da kötüleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ermeni basınının, Azerbaycan ordu birimlerinin sabah saatlerinde Hankendi’ye (Stepanakert) füze saldırısı gerçekleştirdiği ve bunun sonucunda sivil nüfusa maddi zarar verdiği iddiası gerçeği yansıtmamakla birlikte durumu daha da kötüleştirmeye yöneliktir. Azerbaycan ordu birlikleri sadece düşman ateş noktalarını hedef aldıyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan'ın çeşitli yerleşim yerlerine ateş açtığı belirtilerek, “30 Ekim günü ve 31 Ekim gecesi, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler, füze ve toplar da dahil olmak üzere farklı silahlarla, Azerbaycan ordu birliklerinin mevzileri ve cephenin farklı yönlerindeki yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirdi” denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Ermeni tarafının Ermenistan topraklarındaki mevzilerin bombalanmasına ilişkin açıklamalarını yalanlayarak, şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan ordusunun Gafan şehri yakınlarındaki David Bek köyü yönünde yaptığı iddia edilen askeri operasyonlar hakkındaki bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Azerbaycan ordu birlikleri, Gubadlı bölgesini topçu bombardımanına tutan düşmanın ateş noktalarına misilleme yaptı.”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesi yakınındaki Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerini topçu atışıyla vurduğunu da kaydetti.

Karabağ’dan Stepanakert çarşısının bombalandığı iddiası

Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Devlet Acil Durumlar Servisi, Stepanakert merkezindeki pazarın Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığını ileri sürdü.

Karabağ Devlet Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinde Stepanakert füze saldırısına uğradı, sivil altyapılar tekrar hedef alındı. Şehirde patlama sesleri duyuldu. Aynı anda hava saldırısı alarmı verildi. Azerbaycan kuvvetlerinin hedefi Stepanakert'in merkez çarşısıydı. Sivil altyapının bir kısmı yok edildi, sivil halk büyük maddi hasar gördü.”

Daha önce, AGİT Minsk Grubu (Rusya, Fransa, ABD) Eşbaşkanları, 30 Ekim'de Cenevre'de düzenlenen görüşmede, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları'nın Dağlık Karabağ çatışması bölgesindeki siviller ve askeri olmayan objelerin hedef alınmaması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.

