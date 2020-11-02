Paşinyan: Rusya'nın Karabağ konusundaki tutumunu anlıyorum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ konusundaki tarafsız tutumunun anlaşılır olduğunu söyledi.

El Cezire’ye konuşan Paşinyan, “Rusya, AGİT Minsk Grubu'nun eşbaşkanı ve arabulucu. Bu statüsü nedeniyle tarafsızlığını korumak zorunda ve bu anlaşılır bir durumdur” dedi.

Daha önce Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’in Karabağ’daki durumu yakından izlediğini ve barışçıl çözümden başka bir seçeneğin olmadığına inandığını belirtmişti.