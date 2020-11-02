Kovid-19 nedeniyle geride bıraktıkları hayvanlarına kavuşmak için 100 bin dolara uçak kiraladılar

Kovid-19 pandemisiyle birlikte değişen uçuş kuralları nedeniyle evcil hayvanlarından ayrılmak zorunda kalan birçok Avustralyalının özlemi son buluyor. Normalde yaşadıkları Kanada'ya salgın nedeniyle dönemeyenler, hayvanlarını getirmek için 100 bin dolara uçak kiraladı.

Koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasının ardından hayvanlarını yanına alma fırsatı bulamayan birçok Avustralyalı aylar sonra geride bıraktıkları kedi ve köpeklerine kavuşuyor.

Evcil hayvan sahipleri, neredeyse bir yılı aşkın ayrı kaldıkları hayvanlarını Kanada'dan Avustralya'ya getirmek için 100 bin dolarla uçak kiraladı.

Around 70 cats and dogs will leave Canada to fly to Australia this week, with the flight costing owners more than $100,000. #9Newshttps://t.co/emLxqZFjMn — 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) November 2, 2020

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Kanada'da mahsur kalan 70'a kadar kedi ve köpek, bu hafta Vancouver'dan Melbourne'a getirilecek.

15 yıldır Kanada'da yaşayan ve Poochini ve Roxie adlarında köpeklerine uçuş bulamayan Allan Smith ve ailesi, salgının patlak vermesiyle birlikte 11 ay önce bıraktığı iki köpeğine kavuşmak için 17 bin ABD doları ödeyeceğini söyledi.

Kanada'da kalan köpeklerini arkadaşlarına bırakmak zorunda kalan Smith, Nine News'e yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey yoktu, Hiçbir yolu yoktu. Öylece onları bırakamazsın. Onlar ailemizin fertleri, bu yüzden onları özlüyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uçağa alınmayan iki köpeği için geçen martta Kanada’da kalmaya karar veren Perth çifti Perth çifti Mark ve Tania Blackwell, Kaos ve Gidget adlarındaki hayvanlarıyla birlikte Avustralya’ya dönmeye bekleyenler arasında.

"Köpekleri eve getiremediğimizi anladığımızda, onlarla kalmaya karar verdik. Birkaç ay olacağını umduk "diyen Blackwell, "Kesinlikle stresli zamanlar. Ama tünelin sonunda ışık var" ifadelerini kullandı.

Uçuş, Kanadalı şirket Worldwide Animal Travel ve Avustralyalı şirket Jetpets tarafından düzenleniyor.