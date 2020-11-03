Lavrov: Putin, Karabağ'da çözüm için her gün arabuluculuk çalışmaları yürütüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ konusunda çözüm bulunması için her gün arabuluculuk çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Lavrov, Karabağ'a Ortadoğu'dan gelen militanlar konusunun Putin ile Erdoğan arasında konuşulduğunu da kaydetti.

Kommersant gazetesine demeç veren Lavrov, "Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleşmesi için her gün arabuluculuk çalışmaları yapıyor. Putin'in inisiyatifiyle ekim ayının başlarında insani ateşkes konusunda mutabakat sağlandı. AGİT Minsk Grubu eş başkanlığındaki partnerlerimiz Fransa ve ABD'yle birlikte yapılan çalışmalar da dahil, mutabakatın tümüyle uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Siyasi çözüm için olası seçenekleri sunuyoruz. Bakü ve Erivan'ın nihayetinde yapıcı yaklaşım sergileyeceğini, askeri faaliyetlerin sona ereceğini ve Karabağ'daki sürecin siyasi zemine gireceğini umuyoruz" dedi.

Lavrov, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın uluslararası boyut kazanmasından ve Ortadoğu'daki militanların bölgeye çekilmesinden kaygı duyduklarını belirtti.

Mevcut verilere göre sayıları 2 bine yaklaşan militanların bölgeye intikalinin önlenmesi için dış aktörlere birçok kez nüfuzlarını kullanma çağrısı yaptıklarını anımsatan Lavrov, "Bu konu, 27 Ekim'de Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon konuşmasında, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle kurulan düzenli temaslarda ele alındı. Bu konudaki tutumumuz çeşitli kanallar üzerinden bildirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere devam ediyor.