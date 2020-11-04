Instagram, Çeçenistan'daki bir gazetenin Charlie Hebdo'yu eleştiren karikatürlerini sildi

Çeçenistan'da yayın yapan 'Vesti Respubliki' gazetesi, Fransız Charlie Hebdo dergisine yönelik karikatürlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Ancak Instagram, 'şiddet' gerekçesiyle bu iletiyi sildi.

'Vesti Respubliki' gazetesi, Instagram hesabında Fransız Charlie Hebdo dergisini sembolize eden ve Kur-an'ı Kerim üzerine zehir akıtan bir yılanın yer aldığı karikatür paylaştı. Gazete, bir diğer karikatürde başında IŞİD bandı bulunan, üzerinde 'yalan haberler' ve 'İslamofobi' yazılı dergiyle el sıkışan bir militanı resmetti.

Çeçenistan Bilim ve Yayın Bakanı Ahmed Dudayev'in açıklamasına göre Instagram yönetimi, Çeçen gazetesinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımı sildi.

Dudayev, "'Vesti Respubliki' gazetesi, Fransız dergisinin aksine hiç kimsenin ulusal ve dini duygularına hakaret etmedi. Gazetemiz, Batı dünyasının çok hoşuna giden ifade özgürlüğü dahilinde Fransız dergisinin 'yaratıcılığı' ile ilgili kendi profesyonel bakışını ortaya koydu. Gazetenin paylaşımını silen Instagram yönetiminin açıklaması şöyle: 'İçeriğiniz aşağıdaki ihlal nedeniyle silinmiştir: Şiddet veya tehlikeli organizasyonlar'" ifadelerini kullandı.

Bazı yayınların milyarlarca inananın duygularına hakaret etmek de dahil her şeyi yapmasına izin verilmesini çifte standart olarak niteleyen Dudayev, Instagram'ın Charlie Hebdo'nun Müslümanların duygularını inciten paylaşımlarını silmediğine dikkat çekti.