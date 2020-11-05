Azerbaycan: Ermenistan, Dağlık Karabağ’da yerleşim birimlerine ateş açtı

Bakanlığın açıklamasına göre, Ermenistan Silahlı Kuvetleri cephe hattının farklı istikametlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ve yerleşim birimlerine hafif silahlar, top ve havan mermileriyle saldırdı.

Askeri eylemler farklı yoğunluklarda özellikle de Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam etti. Asker ve teçhizat kaybı veren düşman güçleri cephenin farklı noktalarında geri çekilmek zorunda kaldı.

Durumun şu anda Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

‘Sınırdaki ihlaller sürdü’

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın devlet sınırındaki ihlallerini de sürdürdüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırında topçu ve hafif silahlarla Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Tovuz, Gedebey, Daşkesen bölgelerindeki mevzilere periyodik olarak Ermenistan’daki Berd, Çambarak ve Vardenis bölgelerinden ateş açıldı.

‘Giyameddinli köyüne 4 top mermisi atıldı’

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın bir başka açıklamasında ise Goranboy ve Terter bölgelerine Ermenistan ordusu tarafından periyodik olarak ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, sabah 07.50’de (06.50 TSİ) Ağcabedi bölgesindeki Giyameddinli köyüne 4 top mermisi atıldı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08.00’da yürürlüğe girmişti.