Kuzey Kore'de kamusal alanlarda sigara yasağı

Kuzey Kore’de politik ve ideolojik eğitim merkezleri, tiyatro, sinema, tıbbi merkezler ve halk sağlığı merkezleri gibi bazı kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'da yayımlanan habere göre, Yüksek Halk Meclisi 'vatandaşlara hijyenik ortam sağlamak amacıyla' bazı halka açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı.

Tütün yasağı yasasının amacının sigara üretimi ve satışı üzerindeki kontrolü sıkılaştırarak Kuzey Korelilerin yaşamı ve sağlığını korumak olduğu belirtildi.

Buna göre, politik ve ideolojik eğitim merkezleri, tiyatro, sinema, tıbbi merkezler ve halk sağlığı merkezleri gibi belirli yerlerde sigara içmek yasak hale geliyor.

Kuzey Kore’nin yüksek bir tütün tüketim oranına sahip olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2013 itibarıyla erkek nüfusunun yüzde 43.9’u sigara kullanıyor.

Birçok kez sigara içerken görüntülenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, sigara tiryakisi olmasıyla biliniyor. Kim, 2019 yılında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için bindiği trenden Çin'de bir istasyonda sigara için mola vermişti.