Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi’nin yerleşim birimlerini vurmakla suçladığı Azerbaycan: Gerçeği yansıtmıyor

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi, Azerbaycan’ı Martuni (Hocavend) ve Şuşa’ya ateş açtığını iddia etti. Bakü ise suçlamaları reddetti.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetiminin Acil Durumlar Servisi’nin açıklamasına göre, cephe hattında gece saatleri nispeten sakin geçti, ancak gün doğumunda Azerbaycan ordusu ateş açmaya başladı.

Facebook’tan yapılan açıklamada, Martuni kenti yönüne ağır silahlarla ateş açıldığı, Şuşa’ya saldırılarda ise çeşitli silahlar kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamaya göre, yaralılar ve meydana gelen yıkımla ilgili bilgiler netleştiriliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açılamasında ise bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Azerbaycan ordusunun yerleşim birimleri ve sivil yapıları vurmadığını bir kez daha bildiririz” ifadeleri kullanıldı.