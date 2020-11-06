Dağlık Karabağ’da taraflar birbirini suçlamaya devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek, iki ülke arasındaki sınırda bulunan Azerbaycan ordusuna ait mevzilere hafif silah ve havan mermileriyle saldırıda bulunduğunu açıkladı. Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi ise Azerbaycan’ın saldırısı neticesinde 3 sivilin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Bakanlığın açıklamasına göre, 5 Kasım’ı 6 Kasım’a bağlayan gece saatlerinden sabah 05:00’a kadar Azerbaycan’ın Tovuz, Gedebey, Daşkesen bölgelerinde konuşlu askeri mevzilere Ermenistan’daki Berd, Çambarak ve Vardenis bölgelerinden periyodik olarak ateş açıldı.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi: 3 sivil hayatını kaybetti

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi ise Azerbaycan ordusunun başkent Stepanakert ve Şuşa’ya saldırdığını iddia etti.

Açıklamaya göre, yapılan füze atışı neticesinde Şuşa’da birkaç konut yandı, Stepanakert’te ise yıkım meydana geldi. Ön bilgilere göre ise 3 sivil hayatını kaybetti.

Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti.

Çatışmaların başlamasında Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerini suçluyor.

Rusya, ABD ve Fransa liderleri bu süre zarfında çatışmaların durdurulması ve müzakerelerin başlatılması çağrısında bulundu.

Erivan ve Bakü, uluslararası arabuluculukla birçok kez ateşkes kararı aldı, ancak çatışmalar durmadı.