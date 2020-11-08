Azerbaycan: Ermenistan ordusu Karabağ’da ağır kayıplar veriyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin çatışma bölgesinin Hocavend yönünde gerçekleştirdiği operasyon sonucu Ermenistan ordu birliklerinin ağır kayıplar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Azerbaycan ordusunun çatışma bölgesinin Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz operasyonu sonucu düşmana ağır darbeler indirildi. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 2. Motorlu Tüfek Alayının 2. ve 4. taburları, askeri personel ve teçhizat bakımından kayıplar verdi. Muharebe desteği ile alayı silah ve mühimmatla donatma konusunda eksiklikler var” ifadelerine yer verildi.

120 mm’lik havan bataryaları ile yapılan atışlar sonucu çatışma bölgesinin Hocavend yönünde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 3. Motorlu Tüfek Alayının birimlerinde görevli personel arasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Hocavend bölgesinin Kırmızı Pazar noktasının etrafında konuşlanan düşman birliklerinin mevzilerine yönelik te topçu atışları gerçekleştiriliyor.”

‘Şuşa kentinin tamamını kontrol ediyoruz’

Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in işgalden kurtarıldığını duyurduğu Şuşa kenti ile ilgili bir açıklama yapan bakanlık, Azerbaycan ordusunun kenti tamamen kontrol ettiğini bildirdi.

Açıklamada, “Ermeni tarafı, Şuşa çatışmalarında başarısızlığını gizlemek ve toplumunu sakinleştirmek için Şuşa üzerindeki kontrolün yeniden sağlandığı yönünde yanıltıcı bilgiler yayıyor. Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini tamamen kontrol ettiğini açıklıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere devam ediyor.

Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.