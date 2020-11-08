Tiflis’te polis Merkez Seçim Komisyonu binasını basmaya çalışan protestocuları tazyikli su ve biber gazıyla dağıttı

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi sokaklara dökülürken Gürcistan İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin başkent Tiflis’te Merkez Seçim Komisyonu binasına zorla girmeye çalışan muhalif protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Merkez Seçim Komisyonu binasına zorla girmeye çalışan muhalif protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandıkları ifade edildi.

Açıklamada, “Merkez Seçim Komisyonu binası önündeki eylem sırasında göstericiler, binaya zorla girmeye çalışırken polis tarafından engellendi. Göstericiler, şiddet içeren yöntemler kullandıkları ve polisin talimatlarına uymadıkları için Gürcistan İçişleri Bakanlığı, yasaların öngördüğü orantılı güç uyguladı” ifadelerine yer verildi.

Sputnik muhabirinin sahadan aktardığı bilgiye göre ise kolluk kuvvetleri, protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı, müdahale sonucu birkaç gösterici yaralandı.

Muhalefet hükümete karşı tepkili

Tiflis'te parlamento binası karşısında, genel seçimin yenilenmesini isteyen muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki ‘Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet’ seçim bloku ve destekçileri protesto düzenledi.

Muhalifler, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania'nın görevden alınması talebinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi üzerine Seçim Komisyonu binasını kuşatmaya karar verdiklerini açıkladı.

Parlamento binasının önünden ayrılan göstericiler, yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Seçim Komisyonu binasına doğru yürüyüşe geçti.

Muhalefet ortak bildiri imzalamıştı

Muhalefet, ülkenin tarihinde ilk kez çoğunluk yerine nispi temsil sistemi ile düzenlenen ve parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirmek için yapılan seçimde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 48,24 oy almasına tepki göstererek hükümeti hile yapmakla suçluyor.

Aralarında seçim barajını geçen partilerin de olduğu muhalefet, parlamentoya girmemek, sonuçları reddetmek ve seçimin yenilenmesini talep etmek amacıyla 3 Kasım'da ortak bildiri imzalamıştı.

Gürcistan'daki genel seçimler ve sonuçları

Genel seçimde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 48,24 ile birinci sırada yer alırken, yüzde birlik barajı aşan yedi siyasi oluşum parlamentoya girmeye hak kazanmış durumda.