ABD seçimlerinin Japon 'kazananı' da var: Adı bir gecede ülkenin gündemi oldu

ABD Başkanlık seçimleri, Japonya'daki yerel bir politikacıya beklenmedik bir yerden şöhretin kapılarını açtı. Kanji karakterleriyle yazıldığında adının telaffuzu yeni seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ınkiyle aynı olan belediye başkanının adı, aniden ülkenin gündeminde oturdu.

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini Joe biden kazandı. Ancak bu seçimin bir diğer 'kazananı' da Japonya’da 'ortaya çıktı.'

Ülkenin güneybatısında küçük bir kasaba olan Yamato'nun belediye başkanı Yutaka Umeda'nın adı, kanji karakterleriyle yazıldığında 'Co Baydın' gibi telaffuz ediliyor.

73 yaşındaki Umeda, bu sebeple bir gecede sosyal medyanın fenomeni haline geldi.

Japan's 'Jo Baiden' becomes overnight internet sensation https://t.co/2gQ29bGSmm — justin mccurry (@justinmccurry) November 9, 2020

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Ancak Umeda, ailesinin, adının internette gündem haline geldiğini ve sosyal medyada trendler arasında girdiğini söyleyince bu 'bir gecede gelen şöhretinden' haberdar oldu.

Meet 'Jo Baiden,' the internet-famous mayor of a small Japanese town https://t.co/Oc9TUh43FJ — The Japan Times (@japantimes) November 9, 2020

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Duruma şaşıran Umeda, Kyodo haber ajansına yaptığı açıklamada, Biden'a çok yakın hissettiğini söyleyerek, "Sanki seçimi ben kazandım gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.

Kanji karakterleri nedir?

Çin'de ortaya çıkan ve Japonya'ya Budizm ve Konfiçyüsçü dini metinler yoluyla geldiği belirtilen Kanji karakterleri, genel olarak birkaç fonetik şekilde okunabiliyor.

Belediye Başkanı'nın soyadı da 'erik' ve ' tarla' anlamına gelen iki karakterden oluşuyor (梅田). Bunlar sırasıyla hem 'ume' ve 'da' olarak hem de 'bay' ve 'den' olarak telaffuz edilebiliyor. Aynı zamanda tek karakterli adı olan Yutaka ( 穣) da daha çok 'co' olarak okunuyor.

Daha önce Obama kasabası ünlü olmuştu

Umeda, bu bağlantının 15 bin nüfusa sahip olan kasabasına eski ABD Başkanı Barack Obama seçimleri kazandığında balıkçılıkla ünlü bir diğer kasaba olan Obama'nın elde ettiği şöhreti elde etmesini umduğunu ifade etti.

Obama kasabası sakinleri, Barack Obama daha 2008 yılında aday olmayı hedeflerken, "Obama Obama için" adında bir grup kurmuş, seçim gecesini bir otelde canlı olarak izlemişlerdi.

Kasaba sakinleri daha sonra adı ve resimlerinin içeren temaların olduğu yemek çubukları, tatlı fasulye çrekleri ve diğer hediyelik eşyalar yaptı. Obama da 2009'da Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında, kasabının adını andı ve "Obama kasabansın vatandaşlarına selamımı ve şükranlarımı göndermeden buraya gelemezdim" diye konuştu.

Biden'ın kazanması için kendisine gelen tebirk mesajları olduğunu da belirten Umeda, “ABD Başkanı'nın işi ile benimki arasında büyük bir fark olmasına rağmen, Yamato belediye başkanı olarak... tutkumuz aynı" ifadelerini kullandı.