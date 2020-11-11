Çin, pandemiyle başa çıkmasını Bekarlar Günü'nde online alışveriş rekorlarıyla kutladı

Takvimlerin 11 Kasım Bekarlar Günü'nü gösterdiği Çin'de Kovid-19 pandemisinin internetten alışverişe daha fazla yöneltmesiyle bu yıl muazzam satış rekorları kırıldı.

1 sayısı ile dolu olduğu için 11.11'i Bekarlar Günü olarak gözlerine kestiren Çinliler, yalnızlığı unutmak ya da kutlamak için toplam 11 günü alışverişle geçiriyor. Günlük temel ihtiyaç maddelerinden lüks mal ve hatta emlak fiyatlarına kadar büyük indirimlere gidilmesi alışverişi iyice körüklüyor. Bu yıl pandemi sonrası alışverişe daha da yüklenen Çinliler, 11 Kasım 2020'nin ilk dakikalarından itibaren alışveriş sitelerine akın etti.

Çinli e-ticaret devi Alibaba ilk yarım saatte platformlarındaki brüt alışveriş hacmini 372.3 milyar yuan (56.3 milyar ABD doları) olarak açıkladı.

Alibaba geçen yıl bugün 24 saatte 268.4 milyar yuan (40.5 milyar ABD doları) değerinde ürün sattığını açıklamıştı.

Bugün Çin'in iki numaralı e-ticaret platformu JD.com da ilk 2.5 saatte toplam işlem hacminin 243 milyar yuanı (36.7 milyar ABD doları) geçtiğini duyurdu.

Çin perakende devi Suning.com da kendi e-ticaret platformlarıyla ilgili ilk 19 dakikada miktarı 5 milyar yuanı (755 bin ABD doları) geçen işlem olduğunu belirtti.

Bu yıl her şey, 1.9 milyar ürün sipariş ve teslim edilen geçen yılki alışveriş çılgınlığının kat be kat fazlasına işaret ediyor.

11 Kasım Bekarlar Günü için ön satışlar 1 Kasım'da başlamıştı. Apple, Huawei, Xiaomi, Nike, Adidas, L’Oréal, Estée Lauder, Lancôme gibi markaların başını çektiği alışverişlerde bu yıl en çok ilgiyi en yeni 5G teknolojisinin gördüğü belirtildi.

JD.com Elektronik Cihazlar Pazarlama ve Satış Direktörü Zhao Kuo, kendi platformlarında 1 Kasım'dan itibaren 5G akıllı telefon satışının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11 katına çıktığını söyledi.

Bekarlar Günü alışveriş rekorları, Çin'in pandemiyle başa çıkarak yeniden ekonomik toparlanma sağlamasının işareti olarak da kutlandı.

Bugünkü alışveriş çılgınlığının gerçekleşmesi için 3 milyon işçi çalıştı, 4 bin uçak ve gemi seferber edildi.