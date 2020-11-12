Paşinyan’a ültimatom veren muhalefet, parlamentoyu toplayamadı

Ermenistan’da muhalefetteki Müreffeh Ermenistan partili milletvekili Naira Zograbyan, “Parlamento konseyinin toplantısı, yeterli sayıya ulaşılamadığı için gerçekleşmedi, Adımım partili milletvekilleri toplantıya gelmedi. Bugün artık toplantı olmayacak, yönetmeliğe göre süre doldu” diye açıkladı.

Zograbyan, Müreffeh Ermenistan’ın diğer muhalif parti Aydınlık Ermenistan ile birlikte yarın sabah bundan böyle atılacak adımları görüşeceğini, zira iktidardaki partinin toplantıya katılma niyetinde olmadığını söyledi.