Ermenistan'da eski Parlamento Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Avukat Tigran Atanesyan, eski Parlamento Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Parti üyesi Eduard Şarmazanov’un da aralarında bulunduğu birçok muhalif siyasetçinin gözaltına alındığını belirtti.

Ermenistan’da Azerbaycan ile varılan anlaşma nedeniyle başlayan protesto gösterileri sürüyor. Erivan’da hükümet ve parlamento binaları önünde toplanan göstericiler, Bakü ile imzalanan barış anlaşmasını protesto ederek, ‘Hain Nikol’ sloganları eşliğinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etti.

Ermenistan’ın özel soruşturma servisi, ‘savaş durumunda yasa dışı toplanma’ gerekçesiyle soruşturma başlatarak birçok kişiyi gözaltına aldı.

Avukat Tigran Atanesyan, “Gözaltına alınanlar arasında Eduard Şarmazanov ve İşhan Sagatelyan da (Taşnaktsutyun Partisi Yüksek Kurulu temsilcisi) bulunuyor. Protestocuları lidersiz bırakmak için tüm aktif siyasi figürler gözaltına alınıyor” dedi.