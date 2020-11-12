Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan görevinden istifa etti

Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan ‘bilgi platformunda’ yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir. Kusurları olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım” ifadelerini kullandı.

Bilimsel alanda çalışmaya devam edeceğini belirten Hovhannisyan, kendisiyle ‘çeşitli teklifler’ için iletişime geçilmemesini isteyerek “Siyasete bulaşmadım ve bunu yapmayacağım. Toprağa düşen kahramanlarımızın önünde eğiliyorum” diye yazdı.