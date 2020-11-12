Hong Kong'da ulusal güvenlik gerekçesiyle vekilliklerin düşürülmesi krizi: 'Çin-Britanya Ortak Bildirisi'nin net ihlali'

Çin merkezi hükümetini yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası, Hong Kong özel idare bölgesinde parlamentoyu da vurdu.

Hong Kong'un bağımsızlığını destekleme, Çin'in egemenliğini tanımayı reddetme, yabancı güçlere müdahale çağrısı yapma ya da başka yollardan ulusal güvenliği tehdit etme haline seçilmiş temsilcilerin milletvekilliğinin düşürülmesi, hayata geçirildi.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yasama komisyonu, Hong Kong hükümetinin ulusal güvenliğe tehdit olduğuna inanılan herhangi bir milletvekilini mahkemelere gitmeden diskalifiye edebileceğine karar verdi. Buradan hareketle Hong Kong hükümeti, parlamentodaki 4 milletvekilini (Alvin Yeung, Denis Kwok, Kwok Ka-ki, Kenneth Leung) düşürdü. Bunun üzerine 70 sandalyeli parlamentoda diğer demokrasi yanlısı 15 muhalif vekil toplu halde istifa açıklaması yaptı. Onların gidişiyle parlamento tümüyle Çin yanlısı milletvekillerinden oluşacak.

Daha önce de eylülde yapılması planlanan ancak pandemi gerekçesiyle bir yıl ertelenen seçimde sözkonusu dörtlü dahil 12 milletvekili yarışmaktan men edilmişti.

Bugün muhalif vekiller parlamentoda son günlerini geçirirken, içlerinden Lam Cheuk-ting balkona Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'a 'Hong Kong'a verdiği zarardan ötürü 10 bin yıl boyunca pis kokacağını' söyleyerek lanet eden bir pankart astı.

Milletvekili Claudia Mo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pekin'in Hong Kong'un demokrasi mücadelesi hakkında ölüm fermanı çıkardığını ve bundan böyle siyaseten doğru ya da vatansever yahut görünüşünü hoş bulmadığı herkesi elindeki araçları kullanarak bertaraf edeceğini söyledi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ise milletvekilliklerinin düşürülmesini savunurken 'vekillerin doğru düzgün davranması ve yasalara uygun davranmayanlara parlamentoda yer olmaması gerektiğini, zira şehrin vatanseverlerden oluşan bir yasama organına ihtiyaç duyduğunu' söyledi.

Lam bununla birlikte parlamentonun Pekin'in her gönderdiğini onaylayan bir organ olmayacağından ve görüş çeşitliğini memnuniyetle karşılayacağından söz etti.

Çin'in Hong Kong ve Macau İşleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, milletvekillerinin toplu istifasının 'Çin merkezi hükümete ve Hong Kong Temel Yasası'na meydan okuma olduğu' ifade edildi.

Bunun demokrasi yanlısı milletvekillerinin merkezi hükümete 'inatla direnme tavrını' ortaya koyduğunu dile getiren açıklamada, "Bu vekiller istifalarından radikal muhalefeti provoke etmek ve yabancı müdahale için yalvarmak amacıyla istifade etmeyi umuyorsa, yanlış hesap yapıyor" denildi.

Pekin, 1997 yılında Britanya sömürgeciliğinden çıkıp Çin yönetimine geri dönen Hong Kong'da en az 50 yıl boyunca belli demokratik hakları garanti etmişti.

Eski sömürgeciden Çin'e kınama geldi.

Britanya'da Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümeti, Ulusal Güvenlik Yasası gibi milletvekillerinin düşürülmesinin iki ülke arasında 19 Aralık 1984'te imzalanan Hong Kong hakkında Çin-Britanya Ortak Bildirisi'ndeki garantileri ihlal ettiğini söyledi.

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Pekin'in Hong Kong'un seçilmiş milletvekillerini düşüren yeni kurallar dayatması, yasal bağlayıcılığı olan Çin-Britanya Ortak Bildirisi'nin net bir ihlalidir" açıklamasını yaptı.

Raab, "Çin bir kez daha taahhütlerini çiğnemiş ve Hong Kong'un üst düzey özerkliğine zarar vermiştir" dedi.

Çin'e karşı stratejik savaş yürüten ABD'deki Trump yönetimi de milletvekillerinin düşürülmesini kınadı.

"Çin Komünist Partisi (ÇKP), Çin-Britanya Ortak Bildirisi kapsamındaki uluslararası taahhütlerini ve Temel Yasa kapsamındakiler de dahil olmak üzere Hong Kong halkına verdiği sözleri açıkça ihlal etti. (Çin'in sloganı) 'Bir Ülke, İki Sistem' artık sadece ÇKP’nin Hong Kong’da genişleyen tek parti diktatörlüğünü örtmeye yönelik bir incir yaprağından ibarettir" diyen Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien, 'Hong Kong'un özgürlüklerini yok edenleri' yaptırımla tehdit etti.

AB, yeni uygulamanın derhal kaldırılması çağrısı yaptı.