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    Güney Kore'den 'hyperloop' teknolojisinde yeni bir rekor

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    https://tr.sputniknews.com/asya/202011131043217631-guney-koreden-hyperloop-teknolojisinde-yeni-bir-rekor/

    Hafta başında ilk insanlı testini yapan Hyperloop Virgin şirketinin ardından Güney Kore, devrim niteliğinde ulta hızlı tren teknolojisi 'hyperloop'u kullanarak bir ilke imza attı. Aracın saatte 1000 kilometreyi aşabilmesinin dünya tarihinde bir ilk olduğu belirtildi.

    Tamamlandığında insan ve kargo taşımacılığında bir devrim yaratacağı, uçaklardan bile daha hızlı olacağı belirtilen 'hyperloop' teknolojisinde, Hyeploop Virgin’in ardından bir başarı hikayesi de Güney Kore’den geldi.

    Kore Demiryolları Araştırma Enstitüsü (Korail), çarşamba günü yaptığı açıklamada, yüzen kapsüllerin aşırı yüksek hızla tüplerin içinden geçmesini sağlayan 'hyperloop' teknolojisini kullanarak saatte 1.019 kilometreye ulaştıklarını duyurdu.

    Business Korea sitesine göre ölçekli modelde gerçekleşen test dünya tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Yine Korail tarafından kaydedilen önceki en yüksek hız ise saatte 715 kilometre olmuştu.

    Hedef 2024

    Güney Kore, 2024 yılında bir 'hyperloop' ağını başlatarak başkent Seul ile Busan arasındaki 3 saatlik arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya indirmeyi amaçlıyor.

    Halihazırda söz konusu hatta yüksek hızlı trenlere sahip olan Güney Kore'de hükümet, ağı süpersonik bir hale getirme konusunda kararlı gözüküyor.

    İlk kez Musk tarafından dile getirilmişti

    Devrim niteliğindeki bu hızlı teknoloji ilk kez 2012 yılında Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından dile getirildiyse de Musk, böylesi bir projeyi geliştirmeye odaklanmak için zamanının olmadığını söylemişti.

    O zamandan beri bu alanda başarı elde eden Hyperloop TT ve Virgin Hyperloop gibi birkaç şirket bu teknolojiyi hizmete sokmak için adım atmış oldu.

    Virgin Hyperloop, 15 saniye içinde saatte 172 kilometre hıza ulaşmıştı

    Hafa başında Milyarder iş insanı Richard Branson’ın kurduğu Virgin şirketler grubunun içinde yer alan Virgin Hyperloop, bu teknolojiyi kullanarak, ilk insanlı testini gerçekleştirmişti.  Tam kapasite kullanıma girdiğinde saatte yaklaşık 1000 km hıza ulaşması planlanan sistem testinde, 15 saniye içinde saatte 172 kilometre hız yapılmıştı.

    Bu sisteme sahip olacak ilk ülke olabilir

    Fransa, Hindistan, Suudi Arabistan ve İngiltere gibi diğer ülkeler de bu teknolojiyi kullanmayı değerlendiriyor.

    Hyperloop TT CEO'su Dirk Ahlborn, Güney Kore hükümetinin böylesi bir projeyi gerçekleştirmek için planlama izinlerini elde etme ve yasalarda engelleri aşma konusunda avantajlı olduğunu belirterek, 'hyperloop' teknolojisine dayalı bir demiryolu sistemine sahip olacak ilk ülkenin Güney Kore olabileceğini söyledi.

    Etiketler:
    Hyperloop TT, Korail, Elon Musk, Teknoloji, Virgin Hyperloop, Hyperloop, Yüksek Hızlı Tren (YHT), Hızlı tren hattı, hızlı tren, Güney Kore
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