Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan: Savaşın bitmesi Karabağ’ın statü sorununu çözmüyor

Dağlık Karabağ’ın statüsünün belirlenmesi için Minsk sürecine geri dönülmesi gerektiğini savunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, savaşı bitiren anlaşmanın bu sorunu çözmediğini belirtti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkenin önde gelen sanatçı, sporcu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşmede şu ifadeyi kullandı:

“Bu Minsk süreci değil, bu üçlü dokuman, ateşkes. Fransa, ABD ve Rusya eşbaşkanlığındaki Minsk sürecine geri dönmek için bir an önce her şey yapmalıyız. Zira Minsk Grubu’na Karabağ’ın nihai statüsünü belirleme yetkisi verildi. Bu dokuman Karabağ’ın nihai statüsünü belirlemiyor”.

Dağlık Karabağ’da savaşı sona erdiren anlaşma 9 Kazım Pazartesi günü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanmıştı.

Dağlık Karabağ anlaşması

Dağlık Karabağ’da savaşı sona erdiren anlaşma geçen pazartesi günü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in duyurduğu anlaşmanın maddelerine göre taraflar, çatışmalar esnasında kontrol ettiği topraklarda kalacak ve esir takası gerçekleştirilecek. Karabağ’ın çeşitli noktalarına Rus barış güçleri yerleştirilecek.

Ermenistan lideri Paşinyan söz konusu anlaşmanın halk için acı verici olduğunu kabul etmiş, ancak sahadaki durum nedeniyle ordunun ısrarı üstüne böyle bir karar aldığını belirtmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ailyev ise anlaşmanın imzalanmasını Ermenistan’ın teslim olması şeklinde nitelendirmiş, anlaşmanın Bakü’nün azami ölçüde yararına olduğunu, askeri aşamanın sona erdiğini ve bundan böyle siyasi konulara geçilebileceğini ifade etmişti.