Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin eski başkanı, Paşinyan'a suikast girişimi şüphesiyle gözaltına alındı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin eski başkanı ve muhalif ‘Rodina’ partisinin lideri Artur Vanetsyan, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik suikast hazırlığında olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Artur Vanetsyan’ın avukatı Lusine Saakyan, müvekkilinin Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik suikast hazırlığında olduğu şüphesi ile gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı olayını Facebook’tan duyuran Saakyan, “Vanetsyan, Ulusal Güvenlik Servisi Soruşturma Dairesine davet edildi ve ‘Silahların yasadışı edinimi, satışı ve taşınması’, ’İktidar gaspına hazırlık’, “Devlet adamı, siyasetçi veya kamuya mal olmuş kişilere yönelik tasarlanmış organize suikast hazırlığı’ maddelerine göre eylemde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı” diye yazdı.

Saakyan ayrıca, kararın siyasi olduğuna vurgu yaparak, “Siyasi muhalifleri susturmaya çalışan ülke yetkililerinin fantezisi, Nikol Paşinyan suikastına hazırlık suçlamalarının ‘doğduğu’ noktaya ulaştı” ifadesini kullandı.

Artur Vanetsyan’ın liderlik ettiği muhalif ‘Rodina’ partisi Paşinyan’ın istifasını talep eden protestolara aktif olarak katılıyor.