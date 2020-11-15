Aliyev: Azerbaycan'da tüm halkların ve dinlerin hakları güvence altındadır

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Aliyev’in Rus lider Putin’e Azerbaycan'da tüm halkların haklarının güvence altında, tüm dini yapıların da devlet koruması altında olduğunu temin ettiği vurgulandı.

Aliyev’in sözlerinin aktarıldığı açıklamada, “Azerbaycan, tüm halkların ve dinlerin hak ve özgürlüklerinin eksiksiz olarak güvence altına alındığı çok uluslu ve çok dinli bir devlettir. Azerbaycan'da bulunan eski Müslüman ve Hıristiyan tapınakları devlet koruması altındadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Aliyev’in, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan'a iade edilen topraklarda bulunan Hıristiyan kiliselerinin devlet tarafından korunacağını ve inananların ziyaretine açık olmalarının sağlanacağını vurguladığı ifade edildi.