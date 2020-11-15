Stepanakert sakinleri evlerine dönmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış askerinin Karabağ’a konuşlandırılmasının ardından 250 sığınmacıyı taşıyan ilk dokuz otobüsün Stepanakert’e ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “14 Kasım 2020 tarihinde yaklaşık 250 Stepanakert sakini evlerine döndü. Rus barışı askerlerinin konuşlandırılması ve gözlem noktalarının kurulmasının ardından sığınmacıları taşıyan ilk dokuz otobüs, Stepanakert'e ulaştı" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Rus askeri personelinin otobüslerin temas hattı boyunca güvenli bir şekilde hareket etmeleri bilgisayar kaydedildi.