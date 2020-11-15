Rusya, Stepanakert'te insani müdahale merkezi kurmaya başladı

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Dağlık Karabağ’daki en büyük kent olan Stepanakert’te insani müdahale merkezi kurmaya başladıklarını bildirdi.

Merkezin açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanlığı, Stepanakert’te birimler arası bir insani müdahale merkezi kurmaya başladı. Bu amaçla 14 Kasım 2020 itibariyle, Rusya Federasyonu’nun barış güçleri bünyesinde, kurulmakta olan merkeze bağlı operasyonel bir grup Stepanakert’te görevlendirildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, grubun, yer değiştiren kişilerin Dağlık Karabağ’a dönüşleri sırasında güvenliği sağlama görevini üstlendiği kaydedildi. Açıklamaya göre, 14 Kasım’da Laçin koridoru üzerinden 9 otobüsün (250 kişi) geçişine refakat etti, bugün de 19 otobüsün (475 kişi) geçişine eşlik ediliyor.

Merkezinin kurulumu ise 20 Kasım’a kadar sürecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.