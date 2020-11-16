Rusya: Stepanakert’e 482 kişi daha döndü, dönenlerin sayısı 1200’ü geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, tanınmayan Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert'e (Hankendi) 482 sığınmacının daha döndüğünü, böylelikle daha önce evlerini terk edip dönenlerin toplam sayısının 1200’ü geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliği ve askeri polis eşliğinde Stepanakert'e 482 sığınmacının daha döndüğü, böylelikle daha önce evlerini terk edip dönen sığınmacıların toplam sayısının 1200’ü geçtiği belirtildi.

Açıklamada, “16 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından 482 sığınmacı Dağlık Karabağ'a döndü. Erivan-Stepanakert rotasından ilerleyen 19 otobüsten oluşan bir konvoy, Rus barış gücü birliği ve askeri polis devriyeleri eşliğinde Stepanakert kentindeki ana meydana ulaştı” ifadelerine yer verildi.

Sığınmacıların dönüş güvenliğinin ve sivillerin evlerine dönmeleri için temas hattından geçerken güvenliğinin kurumlar arası insani müdahale merkezinin yönetimi ve denetimi altında organize edildiği, böylelikle daha önce evlerini terk eden 1200’den fazla kişinin Stepanakert’e döndüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Sivillerin Stepanakert'teki evlerine dönmeleri için otobüslerin temas hattı üzerinden ilerleyişinin güvenliği Rus askerleri tarafından sağlandı” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

Anlaşma doğrultusunda Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.