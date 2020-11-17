Tayland'da protestoların gölgesinde anayasal reform görüşmeleri

Ülkede geçen yıldan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar sürerken, anayasal reform talepleri için 7 tasarı hazırlandı.

Riot police officers stand guard as water cannons are being used during an anti-government protest as lawmakers debate on constitution change, outside the parliament in Bangkok, Thailand, November 17, 2020. REUTERS/Soe Zeya Tun #ม็อบ17พฤศจิกา pic.twitter.com/dGTzlapGLx — soe zeya tun (@soezeya) November 17, 2020

​

Biri iktidar partisi, biri protestocuların desteklediği bir sivil toplum kuruluşu, 5’i de muhalif partiler tarafından hazırlanan tasarılar, iki gün boyunca devam edecek yasama toplantılarında ele alınacak.

this is NOW happening in Thailand (again!), police officers are deploying high-pressure water and tear gas against unarmed pro-democracy protesters, many teenagers, kids, or even monks are injured. #ม็อบ17พฤศจิกา #whatshappeninginthailand pic.twitter.com/mlzVPWDAKe — nong choo ♡ p dy (@lucasvapor) November 17, 2020

​

Söz konusu anayasa değişikliği tasarıları, Senato ve Temsilciler Meclisi şeklinde çift kanatlı mekanizmadan oluşan parlamentoda oylanacak.

ATHIT PERAWONGMETHA Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Anayasa değişikliklerinin, Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilmesi gerekiyor.

Kabul edilen düzenleme, bir ay içinde gerekli değişiklik için ikinci ve üçüncü kez okunabiliyor.

Tayland – protesto - polis SOE ZEYA TUN

Tayland’da protestolar © REUTERS / JORGE SILVA

Tayland’da protestolar © REUTERS / JORGE SILVA

Tayland – protesto - polis © REUTERS / JORGE SILVA 1 / 4 SOE ZEYA TUN Tayland – protesto - polis

Tüm bunlar olurken, diğer yandan Tayland polisi, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla protestocuları dağıtmaya çalıştı.

Polisin müdahalesi sonucu birçok kişinin yaralandığı, yaralananların bazılarına olay yerinde müdahale edilirken bazılar da başkent Bangkok'taki Erawan Tıbbi Merkezi'ne kaldırıldı.

​‘Diktatörün uşakları’

Özgür gençlik (FreeYouth) grubunda gönüllü olan 31 yaşındaki bir kişi, adının Oh olduğunu belirterek, polis müdahalesine ilişkin, "Bu çok acımasızca" ifadelerini kullandı. Grup Twitter sayfasında, polisin müdahalesinin yer aldığı bir fotoğrafı "Diktatörün uşakları" etiketiyle paylaştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.