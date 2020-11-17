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    Tayland – protesto - polis

    Tayland'da protestoların gölgesinde anayasal reform görüşmeleri

    © REUTERS / SOE ZEYA TUN
    Asya & Pasifik
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    Sputnik Türkiye
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    Tayland’da son zamanlarda düzenlenen hükümet karşıtı protestola devam ederken parlamento, anayasal reformlar için hazırlanan tasarıları görüşmeye başladı.

    Ülkede geçen yıldan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar sürerken, anayasal reform talepleri için 7 tasarı hazırlandı.

    Biri iktidar partisi, biri protestocuların desteklediği bir sivil toplum kuruluşu, 5’i de muhalif partiler tarafından hazırlanan tasarılar, iki gün boyunca devam edecek yasama toplantılarında ele alınacak.

    Söz konusu anayasa değişikliği tasarıları, Senato ve Temsilciler Meclisi şeklinde çift kanatlı mekanizmadan oluşan parlamentoda oylanacak.

    Tayland – protesto - polis
    ATHIT PERAWONGMETHA
    Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

    Anayasa değişikliklerinin, Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilmesi gerekiyor.

    Kabul edilen düzenleme, bir ay içinde gerekli değişiklik için ikinci ve üçüncü kez okunabiliyor.

    • Tayland – protesto - polis
      Tayland – protesto - polis
      SOE ZEYA TUN
    • Tayland’da protestolar
      Tayland’da protestolar
      © REUTERS / JORGE SILVA
    • Tayland’da protestolar
      Tayland’da protestolar
      © REUTERS / JORGE SILVA
    • Tayland – protesto - polis
      Tayland – protesto - polis
      © REUTERS / JORGE SILVA
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    SOE ZEYA TUN
    Tayland – protesto - polis

    Tüm bunlar olurken, diğer yandan Tayland polisi, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla protestocuları dağıtmaya çalıştı.

    Polisin müdahalesi sonucu birçok kişinin yaralandığı, yaralananların bazılarına olay yerinde müdahale edilirken bazılar da başkent Bangkok'taki Erawan Tıbbi Merkezi'ne kaldırıldı.

    ​‘Diktatörün uşakları’

    Özgür gençlik (FreeYouth) grubunda gönüllü olan 31 yaşındaki bir kişi, adının Oh olduğunu belirterek, polis müdahalesine ilişkin, "Bu çok acımasızca" ifadelerini kullandı. Grup Twitter sayfasında, polisin müdahalesinin yer aldığı bir fotoğrafı "Diktatörün uşakları" etiketiyle paylaştı.

    Hükümet karşıtı protestolar

    Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

    Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

    Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

    Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

    Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

     

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    Etiketler:
    Reform, Monarşi, Anayasa, Protesto, Tayland
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