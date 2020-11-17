Ermenistan’da bir istifa daha: Acil Durumlar Bakanı istifasını sundu

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü Anna Bagdasaryan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Bakan Feliks Tsolakyan’ın istifa mektubunu sunduğunu, ancak değerlendirmeye alınıp alınmadığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Tsolakyan, farklı yıllarda Ulusal Güvenlik Servisi’nde başkan yardımcılığı, Vergi Dairesi Başkanlığı, Şirak bölgesi valisi olarak görev yaptı. Ekim 2018'de Acil Durumlar Bakanlığı'na atandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce görevi bırakma niyetinde olmadığını, ancak hükümette bazı değişiklikler yapmayı planladığını belirtmiş ve Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ı görevden aldığını açıklamıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hakimleri hedef göstererek 'dört duvar arasında sızlananlar' sorununun nihai çözümü için cephedeki askerlerin dönmesini beklediği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Ermenistan Başbakan Yardımcısı 'Tigran Avinyan'ın Özel Kalem Müdürü Varag Siseryan dün istifa kararı aldığını duyurmuştu.