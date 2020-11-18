Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu

Tayvan'da hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu. Bu olayla birlikte bir yıl içinde 4 uçağın kaybedildiği, tüm uçakların bakım için üslere indirildiği belirtildi.

Tayvan, bir uçuş eğitimi sırasında bir uçağın kaybolmasının ardından tüm F-16 uçaklarını bakımdan geçirmek üzere üslerde topladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, F-16 savaş uçaklarından birinin, gece eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu belirtildi.

Tek kişilik eğitim uçağının kalkıştan yaklaşık 2 dakika sonra radardan çıktığı ve pilottan haber alınamadığı belirtilen açıklamada, tüm 142 F-16 uçağının ekipman kontrolleri için üslerinde kalacağı ifade edildi.

Kaybolan uçak için Hualien kentindeki hava üssünü çevreleyen alanda kapsamlı havadan ve denizden arama emri verildi.

Savunma Bakanlığı'na talimat

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen 'ulusal güvenliği sağlamak amacıyla Savunma Bakanlığı'na hiç ara vermeden çalışıp hazır durumda olması için talimat verdiğini söyledi.

F-16’ların karıştığı 7. kaza

Yerel basına göre bu olayla birlikte bir yıl içinde kaybolan uçak sayısı 4’e yükselirken, F-16'larının karıştığı 7. kaza olduğu belirtildi.

Geçen 29 Ekim'de bir F-5E savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında denize düşmüştü. Pilot paraşütle kendini fırlatmaya başardıysa da daha sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

2 Ocak'ta da bir Sikorsky UH-60 helikopteri düşmüştü. Kazada Tayvan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming dahil 8 kişi hayatını kaybetmişti.