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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’da dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown’la görüşme öncesinde.

    Aliyev’den Hollanda parlamentosunun kendisi ve eşi hakkındaki ‘yaptırım’ kararına tepki

    © AFP 2020 / Leon Neal
    Asya & Pasifik
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    Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Hollanda parlamentosunun Dağlık Karabağ’daki askeri operasyon nedeniyle kendisi ve eşi Mehriban Aliyeva’ya karşı aldığı yaptırım kararının dengesiz ve gayri adil olduğunu belirtti.

    Hollanda’nın Bakü Büyükelçisi Pauline Eizema’yı kabul eden Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Hollanda parlamentosunun aldığı yaptırım kararına ilişkin şunları söyledi:

    “Hollanda parlamentosu, maalesef, Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı yaptırım kararı aldı. Yardımcım, Hollanda Dışişleri Bakanı’nın parlamentodaki müzakere sırasında, daha dengeli yaklaşım sergiledi. Ama parlamento, böyle dengesiz ve adil olmayan karar aldı ve bu elbette ülkelerimiz arasında daha yakın ilişkilere katkı sağlamayacak.”

    Aliyev, “Halkımıza bunun neden olduğunu açıklamak çok zor olacak. Bu nedenle, neden böyle bir kararı ilk veren tarafın Hollanda parlamentosu olduğu sorulduğu bir durumla karşılaşmak zorunda kalacaksınız” dedi.

    Hollanda parlamentosunun bu kararının mevcut durumu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söyleyen Aliyev, ülkesinin Hollanda hükümeti ve dışişleri bakanlığı ile Avrupa Komisyonu’ndan bu kararla ilgili yorumunu beklediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bildiğiniz gibi, Avrupa Komisyonu ve Azerbaycan, işbirliği yönünde büyük bir eylem planına sahip. İki yıl önce Brüksel’de, ‘Partnerlik Öncelikleri’ adlı belgeyi imzaladık. Bu belge tamamen egemenliği, toprak bütünlüğünü ve uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığını destekliyor.”

    Azeri askerlerinin kendi topraklarında savaşarak ülkelerinin toprak bütünlüğünü sağladığını, bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve AB-Azerbaycan anlaşmasına uygun olduğunu kaydeden Aliyev, “Rusya ve Türkiye, Azerilerin ve Ermenilerin güvenliğini sağlama operasyonlarında yer alacak. Bu yüzden bizim tarafımızda olmanız daha adil olurdu” diye konuştu.

    'Böylelikle yaptırımlar ve benzer konular hiçbir şekilde gündemde değil'

    Hollanda’nın Bakü Büyükelçisi Eizema, Hollanda hükümeti ve parlamentosunun tutumlarının her zaman örtüşmediğine dikkat çekerek şunu söyledi:

    “Sistemimizde fark var. Hükümetin tutumu var, parlamentosunun kendi tutumu var ve bu diyalog gerektiriyor. Hükümetin dengeli tutumu her zaman parlamentonun tutumuyla örtüşmüyor. Bu konular, Dışişleri Bakanımızın geçen hafta parlamento ile gerçekleştirdiği son görüşmede de gündeme geldi. Bakanımız yazılı ve sözlü olarak bu konuların hükümetin tutumuna uygun olmadığı konusunda ısrarcıydı. Böylelikle yaptırımlar ve benzer konular hiçbir şekilde gündemde değil.”

    Halihazırda Azerbaycan yaptırımlarının “güncel olmadığını”, bunun tartışılamaz olduğunu kaydeden Hollandalı diplomat, “Bakanımız bunu parlamentoda olsun yazılı olsun çok açık bir şekilde söyledi. Bunu burada tekrarlayabildiğim için mutluyum” dedi.

    Eizema, Hollanda hükümetinin Karabağ tutumunun oldukça dengeli olduğunu kaydetti.

    Etiketler:
    İlham Aliyev, Mihriban Aliyeva, Yeni Azerbaycan, Hollanda
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