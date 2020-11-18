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    Çin ve Hindistan askeri

    Psikolojik harekat mı?: 'Çin ordusu mikrodalga silahları ateşledi, Hint askerleri tabanları yağladı' iddiası

    © AFP 2020 / Diptendu DUTTA
    Asya & Pasifik
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    https://tr.sputniknews.com/asya/202011181043249804-psikolojik-harekat-mi-cin-ordusu-mikrodalga-silahlari-atesledi-hint-askerleri-tabanlari-yagladi/

    Himalayaların Ladakh bölgesini paylaşamayan Asya'nın iki devi, bu kez 'mikrodalga' iddiasıyla gerildi. The Times'ın Çinli bir profesöre dayanarak Çin mikrodalga silahlarının Hindistan askerlerinin panik içinde kaçmasına neden olduğu iddiasına Hint yetkililer 'psikolojik harekattan ibaret' tepkisini gösterdi.

    Asya'nın iki devi Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın batısındaki Ladakh bölgesinde gerilim dinmezken, bu kez Çin ordu birliklerinin mikrodalga silahlar kullanarak Hindistan askerlerinin kusmasını ve panik içinde kaçmasını sağladığı iddia edildi. 

    İngiliz gazetesi The Times'ın iddiasına 'yalan haber' tepkisini gösteren Hindistan ordusu, iddianın 'temelsiz' olduğunu, çünkü 'böyle bir olayın gerçekleşmediğini' söyledi.

    NDTV kanalına konuşan Hindistanlı bir yetkili de iddiayı reddederek mikrodalga silahlar haberinin 'Çin'den kaynaklanan beceriksiz bir psikolojik harekat' olduğunu dile getirdi. 

    The Times ise dünkü mikrodalga silahlar haberini, Pekin'deki Renmin Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler profesörü olan Jin Canrong'un bir dersine dayandırdı.

    Gazeteye göre Jin Canrong derste 29 Ağustos tarihinde Hindistan birliklerinin Himalayalar'daki tartışmalı bölgede Çin askerlerine karşı ilerleyişe geçtiğini, ancak Çinlilerin dağın yüksek noktalarını mikrodalga fırına çevirmesiyle geri püskürtüldüğünü anlattı. 

    Haberde uluslararası ilişkiler profesörü şöyle alıntılandı:

    "Tepeleri işgal edenlerin hepsi 15 dakika içinde kusmaya başladı. Ayağa kalkamadıkları için kaçtılar. Sahayı böyle geri kazandık."

    "Bunu medyada yayımlamadık, çünkü sorunu güzelce çözdük. Onlar da yayımlamadı, zira sefil şekilde yenildiler."

    Mikrodalga silahlar, cilt yüzeyini ısıtarak acı verici bir his yaratan yüksek frekanslı elektro manyetik darbeler veya ışınlar ateşlemeleriyle biliniyor. 

    Daha önce Hindistan hükümeti 29 Ağustos gecesi Pekin'i 'kışkırtıcı askeri manevralarda bulunmakla' suçlayarak Çin'in fiili sınırı değiştirme girişimini engellemek için harekete geçtiğini duyurmuştu.

    Çin hükümeti sözcüsü Zhao Lijian ise Çin birliklerinin hiçbir zaman sınırı geçmediğini söyleyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

    Himalayalar'daki tartışmalı bölgede haziran ayında iki ülke arasında çıkan çatışmalarda 20 Hindistan askeri ölmüş, onlarcası yaralanmıştı. Çin, her iki tarafta da kayıplar olduğunu dile getirse de herhangi bir sayı açıklamamıştı.

    Kanlı çatışmaların ardından her iki taraf da gerginliğin azaltılması konusunda anlaştı.

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