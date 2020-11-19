Ara Ayvazyan, Ermenistan'ın yeni dışişleri bakanı oldu

Ermenistan'da Zograb Mnatsakanyan'ın görevden alınması sonrası boşalan dışişleri bakanlığı koltuğuna oturacak isim belli oldu.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sarkisyan, Ayvazyan'ı yeni dışişleri bakanı olarak görevlendirdi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da kontrolünde tuttuğu toprakları kaybetmesi sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görevi bırakma niyetinde olmadığını, ancak hükümette bazı değişiklikler yapmayı planladığını belirtmiş ve Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ı görevden aldığını açıklamıştı.

Paşinyan, “Dışişleri Bakanının görevine son vermeyi kararlaştırdım. Şuşa, savaşı sona erdirmek için ön koşul olarak gündemdeydi ve bu reddedilemeyecek bir gerçek. Barış sürecinden bahsedildiğinde, eğer böyle güzel bir alternatif olsaydı bu neden son 30 yıl içinde ve son 2.5 yıl içinde çözülmedi” diye konuşmuştu.

By the decree of @Arm_President Armen Sarkissian, Ara Ayvazyan is appointed as the Foreign Minister of #Armenia. pic.twitter.com/lpadLsPDpS — MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) November 18, 2020

​