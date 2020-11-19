Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’nın çıkarlarını savunmaya hazırız

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, tek taraflı eylemler politikasına, uluslararası ilişkilerde korumacılık ve zorbalığa karşı Rusya ile omuz omuza mücadele etmeye hazır olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Wang, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesinde, “iki ülkenin meşru haklarını ve çıkarlarını korumaya ve uluslararası adalet ile tarafsızlığı garanti etmeye hazır olduklarını” dile getirdi.

Rusya ve Çin’in işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirmeye devam etmesi ve üstünlüklerini tam olarak kullanarak koronavirüs salgınına karşı mücadele, istikrarın sağlanması ve ekonominin canlandırılması gibi acil sorunların çözümünde bölge ülkelerine yardım etmesi gerektiğini söyledi.

İki ülkenin “küresel dengeleyici” rolünü oynamaya devam ettiğini kaydeden Wang, ikili işbirliğinin sürekli yeni sonuçlar verdiğini kaydetti.