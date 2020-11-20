Dünya Ermenileri ruhani lideri 2. Karekin’den Putin’e, Karabağ’daki Ermeni mirası için teşekkür

Tüm Ermenilerin Katolikosu Yüksek Patrik 2. Karekin, Rusya Devlet Başkanı V.V.Putin’e, Ermeni-Azeri çatışma bölgesinde Ermeni halkının tarihi mirasını korumaya yönelik alınan tedbirlerden dolayı teşekkür mesajını gönderdi.

Belgede, Rusya yönetimi ve şahsen Rusya Devlet Başkanı’nın askeri eylemleri durdurmaya, ateşkesi yeniden sağlamaya ve bölgede barış ve istikrarı kurmaya yönelik çabalarından övgüyle bahsedildi.

Mesajda, “Azerbaycan’a verilen topraklarda Ermeni halkının tarihi mirası, kadim manastır, kilise ve kültür anıtlarının korunması yönünde alınan tedbirlerden dolayı şahsen Size derin minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz” dendi.

Katolikos, Rus barış gücünün yerleştirilmesi sayesinde meşhur Ermeni Dadivank Manastırı’ndaki ayinlerinin güvenliğinin sağlandığını kaydetti.

2. Karekin, “Halkımız her zaman Rusya’nın, Artsah topraklarındaki kan dökülmesini durdurmadaki önemli rolünü hatırlayacak ve asırlara dayanan Ermeni-Rus dostluğunun sarsılmaz kalması için dua edecek” diye altını çizdi.