Dağlık Karabağ’da hayatını kaybeden Ermeni savaşçıların sayısı 1608 olarak revize edildi

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Ermeni yönetiminin savunma makamı, Azerbaycan ordusuyla çatışmalarda yaşamını yitiren Ermeni savaşçı listesine 23 isim daha ekledi.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Ermeni yönetiminin savunma makamının bugünkü yazılı açıklamasında, Azerbaycan ordusuyla yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Ermeni savaşçı sayısına 23 ismin eklenmesiyle savaşın başladığı 27 Eylül’den bu yana ölen savaşçı toplam sayısı 1608’e ulaştı. İsimleri açıklanan savaşçıların öldüğü tarihler belirtilmedi.

Daha önce Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda 2 bin 425 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de yeniden şiddetlenen çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan barış gücünün bulunmasını öngörülüyor.